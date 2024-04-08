Bolu'da Ramazan Bayramı süresince özel halk otobüsleri ücretsiz
Bolu Belediyesi Ramazan Bayramı boyunca özel halk otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, ücretsiz ulaşımda mesire alanlarının hariç tutulduğu aktarıldı.
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Bolu Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca mesire yerleri hariç özel halk otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Konuya ilişkin Bolu Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:
* Üç günlük Ramazan Bayramı boyunca Bolu şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüslerimiz ücretsiz hizmet vereceklerdir.
* Vatandaşlarımız mesire alanları (Abant, Gölcük) hariç tüm güzergâhlardaki özel halk otobüslerimizden bayram boyunca ücretsiz faydalanabilirler.