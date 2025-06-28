Bornova'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada iki kişi tutuklandı

Yangın, Yakaköy bölgesindeki bir tarım arazisinde başladıktan sonra kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale etti. Müdahalede 8 uçak ve 17 helikopterin yanı sıra çok sayıda kara aracı ve dozer kullanıldı. İlk belirlemelere göre, yangın sırasında en az 3 konut tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni olarak, bölgede yapılan çatı tamiratı sırasında dikkatsiz davranılması ihtimali üzerinde duruluyor. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.B. ve R.T., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.Ü. ile L.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.