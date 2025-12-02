Borsa’da manipülasyon operasyonu: 5 ilde 10 kişi gözaltında
Borsa İstanbul’da bazı hisselerde yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada, SPK raporları doğrultusunda “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçlamaları yöneltilen 10 şüpheli, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
Borsa İstanbul’daki (BİST) bazı pay piyasası işlemlerinde manipülasyon yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) hazırladığı raporlarda, bazı hisselerde spekülatif işlemlerle suni fiyat hareketleri oluşturulduğunun belirlendiği aktarıldı.
5 ilde 10 kişi gözaltına alındı
Dosyada, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarına karıştıklarının tespit edildiği ifade edildi.
Savcılığın gözaltı talebi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’taki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.