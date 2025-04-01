'Boykot' çağrıları sonrası savcılıktan soruşturma

Sosyal medyada bazı kesimler 2 Nisan'da ülke genelinde alışveriş yapmayarak 'boykot' eylemi düzenlenmesi yönünde çağrıda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çağrıların ardından hareket geçti. Savcılık, çağrıda bulunanlar hakkında soruşturma başlattı.

Savcılığın açıklaması şöyle: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda “boykot” çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı."