Bozdağ: Ara buluculuğun kapsamını genişletiyoruz

Bakanlığı tarafından düzenlenen "10. Yılında Türk Borçlar Kanunu Çalıştayı"nda konuşan Adalet Bakanı Bekir Boçdağ, ara buluculuğun kapsamının genişletilmesi konusunda yoğun bir taleple karşı karşıya olduklarını kaydederek, “Önümüzdeki 7. Yargı Paketi içerisinde bu konuda bir adım daha atıyoruz. Kira alacaklarını, kat mülkiyetinden doğan ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilafları, ortaklığın giderilmesi, menfi tespit ve itirazın iptali gibi konuları, ara buluculuğun kapsamına alıyor ve ara buluculuğun kapsamını biraz daha genişletiyoruz” dedi.

“Yeni bir denetim düzeni getireceğiz"

Davalardaki ara buluculuk oranlarına ilişkin verileri de paylaşan Bozdağ, "Bugün iş davalarında zorunlu ara buluculuk var, başarı oranı yüzde 59, düşük. Ticari davalarda ara buluculuk var, başarı oranı yüzde 51, düşük. Bunun neden düşük olduğu konusu üzerinde duruyoruz. Ama ihtiyari ara buluculuğa baktığımızda yüzde 90'lara varan bir başarıyla karşı karşıyayız. Bu noktada ara buluculuğun benimsenmesi veya benimsenmemesiyle ilgili de bir sorun olduğunu görüyoruz. Bu aksaklıkları gidermek ve ara buluculuğun başarısını daha da arttırmak için yeni adımlar atacağız. Buna ihtiyaç olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

İş dünyasına çağrı

Cumhuriyetin ikinci yüzyılı içerisinde Türk Hukuk Sisteminin kendi içinde daha güçlenerek devam edeceğini kaydeden Bozdağ, “Türkiye'de ne kadar farklı eleştiriler olsa da bizim gidişatımızın iyi yönde olduğunu görüyoruz" diye konuştu. Bakan Bozdağ, borçlar, ticaret ve diğer kanunlarla ilgili iş dünyasının ve iş insanlarının ilişkilerine de değinerek şöyle devam etti: "Türkiye'de pek çok hukuksal ihtilafa baktığımızda, çoğunun daha doğmadan önleneceği çok açıktır. Ama maalesef yatırım ortamının iyileştirilmesi maksadıyla yapılan toplantılarda şu dile getiriliyor; 'Bazı durumlarda, şirketlerin kanunen avukat bulundurma zorunluluğu var. Bunu kaldırırsanız, yatırım ortamı daha da iyileşir' diyen STK temsilcileri ve iş dünyasının saygın örgütlerinin önerileri var. Yatırım ortamını iyileştirecek şey avukat bulundurmak zorunluluğunu kaldırmak değil, herkesin kanuna uygun hareket edeceği zemini kendisinin oluşturmasıdır. Eğer bugün bizden ileride ülkeler varsa bunun ana nedenlerinden biri hukuka uygunluğa verdikleri değerdir."