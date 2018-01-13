Bozdağ: AYM'nin beraat kararı verme hak ve yetkisi yoktur

13 Ocak 2018

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Anayasa Mahkemesi'nin tartışma yaratan Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Bozdağ, partisinin Boğazlıyan İlçe Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AYM'nin bireysel başvurular hakkında karar verme hakkına sahip olduğunu ancak bu konuda karar verirken ilk derece, istinaf, temyiz veya süper temyiz mahkemesi gibi hareket edemeyeceğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi'nin, ilk derece mahkemesi, istinaf mahkemesi, temyiz mahkemesi veya süper temiz mahkemesi olmadığını vurgulayan Bozdağ, şunları söyledi:

"Anayasayla sınırları belirlenmiş bir yetki ve görev alanı vardır. Anayasanın 148. maddesi çok açık diyor ki 'Bireysel başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapamaz, yapılamaz'. Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararının açıklanan gerekçesi incelendiği zaman kanun yollarında gözetilmesi gereken hususların fazlası gözetildiği gibi onun da ötesine geçilerek ilk derece mahkemesi gibi inceleme yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi bir davanın esasına girecek şekilde bireysel başvuru incelemesi yapabilir mi, yapamaz mı? Vaka incelemesi yapabilir mi, yapamaz mı? Burada suç var mı, yok mu diye değerlendirme yapabilir mi, yapamaz mı? Delillerin yeterliliğini, niteliğini değerlendirebilir mi, değerlendiremez mi?

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruyla kendisine gelen bir konu da vaka incelemesi yapamaz. Delillerin yeterliliğini değerlendiremez. Böyle bir yetkisi yoktur. Can Dündar kararında delillerin yeterliliğini değerlendirdi, vaka incelemesi yaptı. Şimdi de aynı kötü ve yanlış uygulamayı Alpay ve Altan kararında da verdi. Gerekçeyi okuduğun zaman insan diyor ki 'İlk dereceli mahkemesine ne gerek var ki. İstinafa ne gerek var. Yargıtay'a ne gerek var.' Anayasa Mahkemesi sadece hak ihlali olup olmadığını tespitle yetinir. Onun ötesine geçemez."

AYM'nin hak ihlali olduğuna karar vermesi durumunda ilk derece mahkemesinin yargılanmanın yenilenmesi yoluna gidebileceğine ya da bu imkan yoksa tazminata hükmedebileceğine ya da genel mahkemelere müracaat yolunu göstereceğine işaret eden Bekir Bozdağ, "Ama şimdi bakın, ben okuduğum zaman gerekçeyi soruyorum Anayasa Mahkemesinin saygın hukukçularına; Siz hak ihlali kararı mı verdiniz yoksa beraat kararı mı verdiniz. Şimdi ilk derece mahkemesi sizin ortaya koyduğunuz Anayasanın çizdiği sınırı aşan bu irade ve kararınız karşısında ne yapacak? Bu kararlar, Anayasa Mahkemesinin bu kararı hak ihlali kararı değil, bir beraat kararıdır. Anayasa Mahkemesinin beraat kararı verme hak ve yetkisi yoktur." ifadelerini kullandı.