Bozdağ: İran'daki kaos tüm bölgeye zarar verir

03 Ocak 2018

İran'da yaşanan gerilime yönelik Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu.

"Tarafların sağduyulu hareket etmesinde fayda var" diyen Bozdağ, "Ülkedeki kaosun tüm bölgeye zarar vereceğini de söyleyerek, "Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de iktidarı değiştirmeye de karşıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA