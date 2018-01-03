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Bozdağ: İran'daki kaos tüm bölgeye zarar verir

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, İran'da yaşananlara yönelik yaptığı açıklamada, yaşanacak kaosun tüm bölgeye zarar vereceğini söyledi.

Bozdağ: İran'daki kaos tüm bölgeye zarar verir
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İran'da yaşanan gerilime yönelik Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu.

"Tarafların sağduyulu hareket etmesinde fayda var" diyen Bozdağ, "Ülkedeki kaosun tüm bölgeye zarar vereceğini de söyleyerek, "Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de iktidarı değiştirmeye de karşıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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