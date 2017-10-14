Bozdağ: Terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyiz

14 Ekim 2017

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Suriye'nin kuzeyinde yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.

"Suriye'nin kuzeyinde, bölgede yaşanan istikrarsızlıktan, iç çatışmadan, güvensiz ortamdan istifade ederek, orada bir terör koridoru oluşturma gayreti var" diyen Bozdağ, "ABD'li yetkililere görüşmelerimizin her seferinde, PYD'nin ve YPG'nin, PKK terör örgütünün birer uzantısı olduğunu ve burada yaklaşık 3 bin 500 TIR dolusu silahın bunlara aktarıldığını, bu silahların kimlere karşı kullanılacağını hep sorduk, sorguladık. Bu bölgede bir terör koridoru oluşturulmasına Türkiye izin vermez. Biz buna karşıyız, karşı olmanın gereklerini de yaptık, bundan sonra da yapacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA