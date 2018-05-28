Bozdağ'dan ADD'nin paylaşımına sert tepki

28 Mayıs 2018

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat Akdağmadeni ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bozdağ buradaki konuşmasında Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) 27 Mayıs'la ilgili paylaşımına sert tepki gösterdi.

Bozdağ konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "ADD, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

ADD'nin sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı. #27Mayıs’’ şeklinde paylaşım yapılmıştı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaşım nedeniyle soruşturma başlatacaklarını açıklamıştı.

"Bilgi isteyeceğine onlara şartsız inanıyor"

İnce'nin, FETÖ elebaşı Gülen'in iade sürecine ilişkin iddiaları için de konuşan Bozdağ, "ABD'ye kükreyeceğine Türkiye'ye kükrüyor, ABD'den bilgi, belge veri isteyeceğine, onların dediğine kayıtsız şartsız inanıyor, Türkiye'den bilgi belge istiyor" dedi.

Kaynak: AA