Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması

18 Haziran 2018

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Almanya'ya Adil Öksüz'le ilgili çağrıda bulundu.

Bozdağ, "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım" dedi.

Bozdağ ayrıca OHAL'in uzatılmayarak kaldırılabileceğini de söyledi.

"TSK'nın ihtiyaçlarına göre adım atılacak"

Bozdağ, bedelli askerlikle ilgili soruyu yanıtlarken de TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirleneceğini ve ona göre adım atılacağını bildirdi.

Kaynak: AA