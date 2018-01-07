ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C

Bozdağ'dan Hakan Atilla açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD'deki Hakan Atilla davasının FETÖ, CIA, FBI, ABD yargısının iş birliğiyle gerçekleştirildiğiyle ilgili düşüncesini yineledi.

Bozdağ'dan Hakan Atilla açıklaması
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ABD'deki Hakan Atilla davası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu olay, FBI ile CIA ve Richard Berman denen yargıcın ortaklığıyla 17-25 Aralık'ta FETÖ'cü teröristlerin Türkiye'de yapamadığını ABD'de yaparken suç üstü yakalanmalarıdır" diyen Bozdağ, "Hakim, FETÖ'cülerin ağırladığı biri. Savcı, FETÖ'cülerin cesaretlendirdiği ve 17-25 Aralık'ı destekleyen biri. En önemli tanık dedikleri kişi, FETÖ'cü firari bir komiser yardımcısı 17 Aralık soruşturmasının da polisten amiri. Raportör dediği kişi, yine Türkiye'den firari FETÖ'cü bankacı olan biri. Bilirkişi özel seçilmiş, dedikleri gibi karar vermeyecekleri için değiştirdiler" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.