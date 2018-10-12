Brunson Türkiye'den ayrıldı
Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, İzmir Adnan Menderes Havalimanından özel uçakla Almanya'ya gitti.
Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, özel uçakla Almanya'ya gitti.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve hükümle birlikte serbest bırakıldıktan sonra Alsancak'taki evine gelen Brunson, bir süre ikametinde kaldı.
Brunson ve eşi Norine Brunson, akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı CIP kapısına geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier da Brunson çiftine havaalanına kadar eşlik etti.
İsmail Cem Halavurt, havaalanında gazetecilere, müvekkili Brunson'un Almanya'ya gittiğini, 2 gün bu ülkede kaldıktan sonra ABD'ye geçeceği bilgisini paylaştı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, Brunson'un ABD Maryland'daki hava üssüne cumartesi günü varacağı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Brunson'un salıverilmesi memnuniyet verici. Brunson'u cumartesi Oval Ofis'te ağırlayacağım." dedi.
Amerikalı rahip serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanlığından Brunson açıklaması
Kaynak: İHA