Amerikalı rahip serbest bırakıldı

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un duruşmasında mahkeme, kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verirken rahibin ceza evinde yattığı süre göz önüne alınarak Brunson’ın tahliyesine karar verildi. Ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

9 Aralık 2016 tarihinde 'casusluk' suçlamasıyla tutuklanan Rahip Brunson, 25 Temmuz'dan bu yana da ev hapsinde bulunuyordu.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 4. kez hakim karşısına çıkan Brunson'un son sözleri, "Ben masum bir adamım. İsa’yı seviyorum, Türkiye’yi seviyorum. Beraatımı istiyorum" olmuştu.

"Temyize gideceğiz"

Mahkeme sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, "Bu mahkumiyeti de kabul etmiyoruz, temyize gideceğiz. Brunson büyük ihtimalle ABD'ye dönecek" dedi.

Birçok yerli ve yabancı basın kuruluşu da mahkemeden çıkacak kararı bekledi.

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