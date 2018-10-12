Brunson'un avukatından açıklama

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin adli kontrol hükümlerinin kaldırılması için bir iki işlemin yapılması gerektiğini, elektronik kelepçelerinin sökülmesi sonrasında yurt dışına çıkacağını belirtti.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada kararın açıklanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Halavurt, müvekkilinin 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırıldığını, bu sürenin yattığı süreye yakın olduğunu, adli kontrol hükümlerinin de kaldırılmasıyla artık özgürlüğüne kavuştuğunu ifade etti.

Brunson'un savcının verdiği mütalaayla üzüldüğünü ancak kararın açıklanmasıyla sevindiğini dile getiren Halavurt, "Müvekkilim yurt dışına çıkacak, adli kontrol hükümlerini kaldırmaya yönelik bir iki işlem var, çok uzun sürmez, UYAP'tan yürüyor işlemler. Evde kelepçelerin sökülmesi de yarım saat, bir saat sürer. Gidene kadar evinde olur. Bugün tanık ifadelerini dinleyince 'dağ fare doğurdu' gibi bir birşey oldu. Müvekkilimizin bu kadar mağdur edilmesi, Türkiye'nin mağdur edilmesine gerek yoktu. Keşke tutuksuz bir şekilde yargılansaydı. Karar biraz süratli oldu, biz yine hazırlığımızı yapmıştık, olabileceğini tahmin ediyorduk. Zaten ertelenmesi gereksizdi." dedi.

ABD'li din adamı Brunson'ın Türkiye'yi sevdiğini ancak bu gündem sonrası oluşan güvenlik kaygıları nedeniyle yurt dışına çıkmayı tercih ettiğini dile getiren Halavurt, çıkış organizasyonuyla ilgili ABD'li yetkililerin çalışma yaptığını söyledi.