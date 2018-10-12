Dolar, Brunson kararı sonrası kâr satışıyla yükseldi

12 Ekim 2018

Dolar/TL, Brunson davasına odaklandığı günde dalgalı bir seyir izledi. Hareketlilik özellikle günün ilk yarısında ön plandaydı. Mahkemenin kararı açıklaması ve Brunson'ın serbest kalması ise piyasada sert bir harekete neden olmadı. Kararın önceden fiyatlanmış olması, kâr satışlarının gelmesine neden olsa da, satışların da kısmen karşılandığı gözleniyor.

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan dava sürecine yönelik artan olumlu beklenti, doların bugün 5.83 seviyesine kadar düşmesini sağladı. Yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesinden dönen kur, hızlı geri çekilmelerin ardından kâr satışıyla bir ara 5.98'e kadar tırmandı.

Öğleden sonra mahkemenin kararına kitlenen piyasa, kararın açıklanmasıyla kâr satışına dönmeye başladı. Dolar/TL 5.89 seviyelerinden 5.96'nın üzerine çıktı.

Dolar/TL, saat 16:50 itibariyle 5.9480 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 6.8740'tan işlem gördü.

Bugün 97.168 puana kadar yükselen borsa ise yüzde 1 primle 95.800 seviyelerinde dengelenmiş görünüyor. Halkbank hisseleri ve bankacılık endeksinde ise yüzde 2'nin üzerinde değer artışları var.

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