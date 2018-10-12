Trump'tan Brunson mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkında, “Dualarım ve düşüncelerim Papaz Brunson’la. Umut ediyorum ki kısa süre içerisinde evine geri dönecektir.” yorumunu yaptı.

Trump, İzmir’de görülen davada hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Trump, paylaşımında “Dualarım ve düşüncelerim Papaz Brunson’la. Umut ediyorum ki kısa süre içerisinde evine geri dönecektir.” ifadesini kullandı.

Ayrıca Trump, yine Twitter üzerinden yaptığı farklı bir paylaşımında Brunson için çok çalıştığını da kaydetti.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı.