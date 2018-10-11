"Brunson'un bırakılması Türkiye için doğru karar olur"

11 Ekim 2018

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rahip Andrew Brunson'un 3. duruşmasına bir gün kala yeni bir açıklama yaptı. Pompeo, Rahip Brunson'un yarınki mahkeme tarafından serbest bırakılmasının Türkiye için doğru karar ve önemli bir adım olacağını söyledi.

Rahibin serbest bırakılmasının Türkiye için insani bir şey olacağını söyleyen Pompeo, “Çok kısa bir süre içerisinde Brunson ve eşi ABD’ye dönebileceğini umuyorum” dedi.

FETÖ ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan Brunson, İzmir'de devam eden yargılaması kapsamında 12 Ekim'de mahkemeye çıkacak. Temmuz ayında ev hapsine alınan Brunson’ın 35 yıl hapsi isteniyor.

Kaynak: İHA