BTM girişimcisi, İTO üyesinden yatırım aldı

01 Ekim 2018

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) bünyesindeki girişimcilere yatırım yapanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu kez yatırımcı İstanbul Ticaret Odası Meclisi’nden çıktı. İTO Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ayhan Alkan, şirketlerin maliyetlerini azaltıp, karlılıklarını artırma üzerine yapay zeka teknolojisi geliştiren MasterFi’ye 3 milyon lira değerleme üzerinden yaptırım yaptı.

Şirketlerin maliyetlerini azaltıp, karlılıklarını artırma üzerine kurgulanmış olan MasterFi, kullandığı derin öğrenme, big data ve yapay zeka teknolojileri ile pazar araştırması yapmak isteyen şirketlerin, müşteri portföy analizlerini yapıp, aynı zamanda saha satış süreçlerini yönetiyor. Her şirket için ayrı çözüm sunan MasterFi, barındırdığı birçok modül sayesinde şirketlerin saha operasyonlarında büyük maliyet yaratan işleri dijitalize ederek, şirket maliyetlerini önemli düzeyde düşürüyor.



“MasterFi sadece bir başlangıç”

Dünya genelinde 183 milyar dolarlık bir pazara hitap ettiklerini belirten MasterFi kurucusu Mesut Polat, aldıkları yatırım ile ilgili düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, “Vizyonumuzu aslında şu tek cümle açıklıyor: Her şirketin kendine ait bir yapay zekası olacak. Bu bağlamda MasterFi sadece bir başlangıç diyebiliriz. Şirketlere, derin analiz ve öngörü gerektiren tüm konulara yönelik bizim geliştirdiğimiz yapay zeka modüllerinden bir ekosistem yaratmayı hedefliyoruz. Bu sebeple de MasterFi markasını önümüzdeki yıllarda segment olarak bölerek kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılaması için ürün grubu çalışmaları yapacağız. Planladığımız ürün grupları ise MasterFi’nin, MasterPi ve MasterSi ayağı olacak. MasterPi personel portföy yapılarını analiz edip şirketlere personellerin mesleki yetkinliklerini ve daha iyi gelişebilmeleri için gerekli stratejileri sunacak, MasterSi ise ürün stok ve lojistik taraflarında yapay zeka sistemlerini kullanacak” dedi.



Amaç girişimcileri desteklemek

Amacının yatırım yapmak olduğu kadar gençleri desteklemek olduğunu da dile getiren İTO Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ayhan Alkan da yaptığı bu yatırımla, İTO üyelerine örnek olmak istediğini söyledi. BTM bünyesindeki girişimcilerin çok başarılı işlere imza attığını ve bu girişimcilerin desteklenmesi halinde sadece girişimci ve yatırımcının değil, ülkenin kazanacağına dikkat çeken Alkan, yeni yatırımları ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Uzun yılların verdiği sektör tecrübesi ile şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki; ürün ne kadar iyi olursa olsun kullanılmadığı veya satılmadığı sürece bir önemi yoktur. MasterFi tam da burada kilit bir noktada yer alıyor. Bunun yanında çoğu yatırımcının ve müşterilerin en çok tercih ettiği, kullandıkça öde prensibi MasterFi projesini bir adım daha öne çıkarıyor. MasterFi ekibine ve projesine güveniyorum. Vizyonumuz çok daha efektif faydalı ürünler üretmek olacak.”