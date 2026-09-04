Bu ay ilan yayımlanacak mı? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman?

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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli memur ve işçi alımı için bekleyiş sürüyor. Eylül ayının ilk haftası geride kalmak üzere ve aramalar daha da hızlandı. Her gün bir gelişme yaşanıp yaşanmadığı sorgulanıyor. Peki ilan yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel başvuruları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığından 4 Eylül 2026 Cuma tarihi itibarıyla bir ilan yayımlanmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yakın zamanda konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kadro ve branş dağılımı da henüz belli olmuş değil.