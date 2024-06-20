  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bu belirtilere dikkat: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsüne yakalanabilirsiniz
Takip Et

Bu belirtilere dikkat: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsüne yakalanabilirsiniz

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, KKKA hastalığı bulaşında en önemli faktör olan kene ısırması sonrası yaşanabilecek bazı belirtilere karşı vatandaşları uyardı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, sıcak havalar ile birlikte ortaya çıkan kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsüne karşı vatandaşları uyararak vakit kaybedilmeden muayene olunması gerektiğini söyledi.

Kene ısırmasının belirtilerine değinen Dr. Sarıkaya, “Kene ısırması belirtileri en yaygın olanı reflekslerin zayıflaması veya ortadan kaybolması ve bu durum kendisini daha çok genellikle kas güçsüzlüğü ile gösterir. Diğer belirtiler arasında ise hafif baş ağrısı, halsizlik ve vücutta döküntü, mide bulantısı ve kusma, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi, kaslarda ve eklemlerde ağrılar, boyun sertleşmesi vb. gibi keşifler gözlemlendiğinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir” dedi.

Keneden ölümler artıyor! İstanbul’da kene var mı? Net açıklama geldiKeneden ölümler artıyor! İstanbul’da kene var mı? Net açıklama geldiGündem
Kene ısıranlar dikkat! Bu çıkartma yöntemleri ölüme götürüyorKene ısıranlar dikkat! Bu çıkartma yöntemleri ölüme götürüyorGündem
Uzmanı uyardı: Kene tarafından ısırılan kişiyle temas edenler dikkat! Takip edilmesi gerek...Uzmanı uyardı: Kene tarafından ısırılan kişiyle temas edenler dikkat! Takip edilmesi gerek...Gündem

 