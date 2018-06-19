"Bu kur filan, bunların hiçbirisi geleceğimizi belirleyen şeyler değil"

19 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da Çukurova Bölgesi sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

"Geleceğimizi biz belirleyeceğiz"

Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu kur filan, bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bizim geleceğimizi, biz belirleyeceğiz. Bir takım çevreler ısrarla Türkiye'nin başına kara bulutlar toplamaya çalışıyor. Halbuki Türk ekonomisi bu tür saldırılara karşı şerbetlidir."

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz." dedi.

Vatandaşlara çağrı

Vatandaşlara, yastık altındaki altın ve dövizlerini Türk lirasına çevirme çağrısında bulunan Erdoğan, "Yastık altında hala döviz varsa TL'ye çevirelim. Bize ekonomik harp ilan edene bizim de gereğini, milli seferberliği yapmamız lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA