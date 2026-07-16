Bu tarih öne çıkıyor... KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
KPSS-2026/1 tercihleri bugün sona eriyor. Adaylar bu gece saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlamak zorunda... Tercihlerini daha önce yapanlar ise sonuç tarihini merak ediyor. ÖSYM'den bilgi geçilmemesi nedeniyle "KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu art arda geliyor. İşte bir önceki yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...
2026 KPSS merkezi atama başvuruları için bugün son gün... Yüz binler tercih işlemlerini tamamlarken sonuç tarihi araması bugün itibarıyla daha da hızlandı. Herkesin dilinde aynı soru var: KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
ÖSYM, KPSS-2026/1 tercih sonuç tarihi ile ilgili bir bilgilendirme geçmedi. KPSS-2025/2 tercihleri 18-25 Aralık tarihlerinde alınmış sonuçlar 7 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Süre hesap edildiğinde bu dönemki sonuçların 29 Temmuz'da açıklanması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.