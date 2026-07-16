Bu tarih öne çıkıyor... KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

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2026 KPSS merkezi atama başvuruları için bugün son gün... Yüz binler tercih işlemlerini tamamlarken sonuç tarihi araması bugün itibarıyla daha da hızlandı. Herkesin dilinde aynı soru var: KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM, KPSS-2026/1 tercih sonuç tarihi ile ilgili bir bilgilendirme geçmedi. KPSS-2025/2 tercihleri 18-25 Aralık tarihlerinde alınmış sonuçlar 7 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Süre hesap edildiğinde bu dönemki sonuçların 29 Temmuz'da açıklanması beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.