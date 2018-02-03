"Bu topraklar lümpenlere terk edilemeyecek kadar mübarektir"

03 Şubat 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Batman 6. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"ÖSO 'Biz Osmanlı'nın, Türk'ün dostuyuz' diyor. Bu CHP'nin ahlaksız temsilcileri de onları kalkıyor, maalesef terör örgütüyle iş tutanlardan ilan ediyor. Şu anda Özgür Suriye Ordusu kiminle yan yana? Benim Mehmedimle yan yana, omuz omuza. Kolunda fors olarak ne var? Türk bayrağı var. Peki PYD'nin kolunda ne var? Amerika'nın bayrağı var. PKK'nın malum, artık ne dersen de, onlar var. Bu CHP, işte bu.

Bu topraklar, millete silah doğrultan darbecilere, sokakları savaş alanına çeviren vandallara, eli kanlı terör örgütlerine, kalemşorluk yapan lümpenlere terk edilemeyecek kadar mübarek yerlerdir. Ülkemiz senelerce milletin kanını emen eski Türkiye'nin haramzadelerinin tapulu malı hiç değildir."