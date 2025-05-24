Buca Belediyesi’nin su deposuna sabotaj düzenlendi

Buca Belediyesi’nin, 2 dönümlük serasının sulaması için kullanılan su deposuna sabotaj düzenlendi.

Su deposuna atılan yoğun miktardaki tuz ürünlerin yanmasına neden olurken, serada 1 buçuk milyon lira tutarında maddi zarar olduğu belirlendi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak topraktan, üretimden yana tavrımızı sürdüreceğiz. Her koşulda vatandaşlarımıza destek olacağız” dedi.

"Çalışmalarımızı engelleyemeyecekler"

Buca Belediyesi’nin Söğüt mevkiinde yer alan ve elde edilen mahsulün Kent Lokantaları’nda kullanıldığını söyleyen Başkan Duman, kimliği belirsiz şahıslar tarafından yapılan sabotaj sonucunda 1 milyon 500 bin liralık zarar oluştuğunu kaydetti.

Tuzlu suyun kısa zamanda bitki köklerine zarar vererek bitkilerin yanmasına sebep olduğunu söyleyen Duman, "Çalışmalarımızı engelleyemeyecekler. Kent Lokantalarımıza destek vermek üzere yaşama geçirdiğimiz ve son tarım teknolojilerini kullanarak en üst düzeyde verimi almayı hedeflediğimiz seramızda üretime devam edeceğiz.

Seramızı iki katına çıkaracağız, ürün yelpazemizi genişleteceğiz. Çıktığımız yolun çok kutsal bir yol olduğunu biliyoruz. 50 liraya vatandaşlarımıza 4 çeşitten oluşan menülerimizi ulaştırıyoruz. Kent Lokantalarımızdan faydalanan öğrencilerimiz, emeklilerimiz, esnafımız çok memnun. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak topraktan, üretimden yana tavrımızı sürdüreceğiz. Her koşulda vatandaşlarımıza destek olacağız."

10 ton ürün toplamayı planlıyorlardı

Sezon boyunca dikey tarım uygulamaları neticesinde seradan 10 ton ürün hasat etmeyi planladıklarını, bugüne kadar 2 buçuk ton hasat elde ettiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Maalesef bu hain saldırı sonrası 7 buçuk ton ürün hasat etmeyi planladığımız seramız büyük zarar gördü. Tarım Müdürümüz ile de görüştük. Zararımız 1 buçuk milyon lira kadar tutuyor“ dedi.

Ürünler Kent Lokantası'nda kullanılıyordu

Serada ürettikleri taze fasulyenin bir kısmını ilçede hizmete açtıkları üç Kent Lokantası’nda kullandıklarını diğer kısmını da takas ederek karşılığında aldıkları ürünleri yine Kent Lokantalarında kullandıklarını Duman, “Ürünlerimizi takas ederek önümüzdeki 6 ay için Kent Lokantalarında kullanacağımız sebze ve meyvelerini sübvanse etmeyi planlıyorduk. Çok üzgünüz” şeklinde konuştu.