BUDO’dan 1 tam bilet alana, 2. bilet yarı fiyatına

04 Şubat 2019

BURSA (DÜNYA) - Bugün itibari ile geçerli olacak kampanya ile BUDO’dan 1 tam bilet alan tüm yolcular, 2. biletini yarı fiyatına satın alabilecek. Kampanya, ‘Mudanya – Armutlu / Armutlu – Mudanya’ seferleri hariç tüm hatlarda, tüm seferlerde ve tüm günlerde geçerli olacak.

Kampanyaya katılmak isteyen BUDO yolcuları, ‘BUDO’ boşluk ‘Ad Soyad’ boşluk ‘T.C. kimlik numarası’ yazıp 3172’ye mesaj yollayarak kampanyaya dâhil olabiliyorlar.

İlk tam biletini alıp kullanan yolcular, kendilerine gönderilen indirim kodu ile 31 Mart’a kadar 2. biletini, 34 TL yerine sadece 17 TL’ye alabilecekler.

Kampanya 31 Mart Pazar tarihine kadar geçerli olacak.