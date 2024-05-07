Bugün de ziyarete açık: Adana'da çocuklara özel '23 Nisan Ekspresi'

Adana'da kendilerine özel olarak hazırlanan organizasyon kapsamında tren garı önündeki "23 Nisan Ekspresi"nde eğlenen çocuklar, biletle bindikleri sembolik trendeki etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Her vagon farklı bir eğlence

İlk vagonda Nasreddin Hoca ile geçmişten bugüne kadar yaşanan gelişmeleri hikayelerle dinleyen çocuklar, ikinci vagonda VR gözlüklerle Cumhuriyet'in ilanından bu yana ülkenin bilim, sanat ve teknoloji alanında yaşadığı gelişime yönelik hazırlanan klibi seyretti.

Bu tür uygulamalar çoğalmalı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, etkinliğe yönelik yaptığı açıklamada, güzel bir ortamda çocuklarla bir araya geldiğini ve çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirtip sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın ülkemizin nereden nereye geldiğini, görsel, işitsel ve dokunarak öğrendikleri bir uygulamaya tanıklık ediyoruz. Çocuklarımızın keyfi yerinde. Ben de içlerine girerek onların mutluluklarına ortak oldum. Bu tür uygulama örneklerini her alanda çoğaltmamız lazım." diye konuştu. Bugün 16.00'ya kadar sürecek etkinliklere daha çok katılım olması bekleniyor.