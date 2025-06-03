Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Haziran Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre yurdun iç ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Samsun’un doğusu ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli şekilde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, olası çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artarken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Yurt genelinde ise parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Ancak Orta ve Doğu Karadeniz’in tamamında, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak geçişleri yaşanabileceği belirtildi.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarılarının yapıldığı bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Ayrıca hasar görebilecek binalar ve altyapı unsurlarına karşı da yerel yönetimlerin önlem alması tavsiye edildi.

Bazı illerde beklenen hava durumu şu şekilde:

İstanbul hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, 26°C

Ankara hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, 24°C

İzmir hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, 32°C

Trabzon hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı, 19°C

Samsun hava durumu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunda kuvvetli sağanak yağışlı, 24°C

Adana hava durumu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 30°C

Diyarbakır hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, 32°C

Van hava durumu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğusunda sağanak yağışlı, 20°C

Konya hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde sağanak yağışlı, 23°C

Rize hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı, 22°C