Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun Bitlis ve Şırnak dışındaki kesimleri ile Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmaması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde saatte 50 ila 80 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Toz taşınımına dikkat

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara

Bölgenin parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Ege

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.

Akdeniz

Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Doğu Akdeniz'in doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İç Anadolu

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Konya dışında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Şırnak ve Bitlis dışında bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu

Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, bölge genelinde toz taşınımı tahmin ediliyor.