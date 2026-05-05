Hıdırellez ismi, Hızır ve İlyas peygamberlerin isimlerinin birleşmesinden geliyor. Halk inanışına göre; karaların koruyucusu Hızır ile denizlerin hâkimi İlyas, yılda sadece bir kez buluşurlar. Bugün özellikle sorgulamalar sıklaşmış durumda... İşte "Bugün Hıdırellez mi", "Hıdırellez ne zaman", "Neler yapılır, gelenekler nelerdir" sorularının yanıtı...

Bugün Hıdırellez mi? Hıdırellez ne zaman?

Hıdırellez her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece kutlanır. Başlangıcı 5 Mayıs akşamıdır ve kutlamalar 6 Mayıs gününe kadar devam eder.

Hıdırellez gelenekleri nelerdir?

Dilek dileme: İnsanlar ev, araba, iş, para ya da aileyle ilgili dileklerini küçük kağıtlara yazar veya sembollerini çizer. Bazı bölgelerde bu dilekler gül ağacının altına bırakılır.

Gül ağacı ritüeli: Gül ağacının bolluk ve bereket getirdiğine inanılır. Dilekler genelde gece bırakılır, sabah alınır.

Ateşten atlama: Küçük ateşler yakılır ve üzerinden atlanır. Bunun kötü enerjiyi, hastalığı veya uğursuzluğu geride bırakmayı simgelediğine inanılır.

Para ve bereket ritüeli: Cüzdan, para veya altın gibi eşyalar gül dibine bırakılabilir; yıl boyunca bereket getireceğine inanılır.

Su ile ilgili ritüeller: Bazı yerlerde akarsu kenarına gidilir ya da sabah erken saatlerde yüz yıkamanın şans ve sağlık getireceği düşünülür.

Piknik ve toplu kutlamalar: Aileler ve arkadaşlar açık alanlarda bir araya gelir, yemekler hazırlanır, müzik ve eğlence yapılır.