Bugün kandil mi? Berat Kandili ne zaman, hangi gün?
Allah'ın af, mağfiret ve merhametinin tecelli ettiği Berat gecesi için İslam alemi heyecanlı... Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece idrak edilen bu hayırlı kandilin net tarihi merak ediliyor. Kafa karışıklığını ortadan kaldırmak isteyen vatandaşlar " Berat Kandili ne zaman" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Berat Kandili için sabırsızlık iyice artmış durumda... Müslümanlar bu geceyi ibadet ve tövbelerle geçirecek. Bazı müminler bu hayırlı geceyi oruç tutarak geçirecek. Kandili kaçırmak istemeyen ve tam tarihi öğrenmek isteyenler "Berat Kandili ne zaman" sorusunu sıklaştırmış durumda...
Berat Kandili ne zaman?
Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak ediliyor. Bu yıl bu tarih 2 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor.
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı