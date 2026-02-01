Bugün kandil mi? Berat Kandili ne zaman, hangi gün?

Berat Kandili için sabırsızlık iyice artmış durumda... Müslümanlar bu geceyi ibadet ve tövbelerle geçirecek. Bazı müminler bu hayırlı geceyi oruç tutarak geçirecek. Kandili kaçırmak istemeyen ve tam tarihi öğrenmek isteyenler "Berat Kandili ne zaman" sorusunu sıklaştırmış durumda...

Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak ediliyor. Bu yıl bu tarih 2 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor.

19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı

16 Mart 2026 – Kadir Gecesi

19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi

20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı