Bugün Kandil mi? Miraç Kandili bugün mü, ne zaman?

Kandil günleri İslam alemi için ayrı bir önem arz ediyor. Ramazan ayına doğru ilerlerken kandil günleri kesinlikle kaçırılmak istenmiyor. Miraç Kandili tarihi de bugün gündem olmuş durumda... Peki, Miraç Kandili bugün mü, ne zaman?

2026 Miraç Kandili ne zaman?

Bugün Miraç Kandili... Bu yıl Miraç Kandili, hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesine denk gelmesi nedeniyle 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek.

Üç aylar takvimi

15 Ocak 2026 – Miraç Kandili

2 Şubat 2026 – Berat Kandili

19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı

16 Mart 2026 – Kadir Gecesi

19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi

20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı