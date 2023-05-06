Buldan: HDP kirli pazarlıklar yapmadı

Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Buldan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde bütün vatandaşların büyük sorumluluğunun olduğunu söyledi.

Vatandaşların, seçimlerde geleceğini belirleyeceğini belirten Buldan, seçimlerin ardından iktidarın değişeceğine inandığını ifade etti.

Kaybedeceğini görenlerin kara propaganda yapmaya başladığını dile getiren Buldan, "HDP'nin Millet İttifakı ile kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yaptığını iddia ediyorlar. HDP, hiç kimseyle hiçbir yerde kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yapmadı, yapmaz. Ne yaptıysak açık, şeffaf yaptık, kameralar karşısında söyledik." dedi.

Antalya'da partilerinden en az 2 milletvekilini meclise göndermek istediklerini anlatan Buldan, bu seçimde vatandaşlardan güçlü bir destek beklediklerini vurguladı.