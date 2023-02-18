Bülent Arınç'ın sözleri sonrası tartışma alevlenmişti: Seçim ertelenecek mi, AK Parti'nin görüşü ne?

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından 14 Mayıs'ta yapılacağı işaret edilen seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği tartışma konusu olmuştu.

Tartışma, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın "Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz" çıkışıyla alevlenmiş, muhalefet kanadı bu açıklamaya tepki göstermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı son açıklamada, "Seçim savaş dışında ertelenemez. YSK böyle bir talebi dillendirirse demokrasiye darbe olur" demişti.

Deprem felaketinin yaralarının sarılmaya çalışıldığı günlerde henüz "yüksek sesle" tartışılmayan konu, gündemin önemli maddelerinden biri haline gelmiş durumda... Konuya ilişkin bugün BBC Türkçe'de yayınlanan bir haberde AK Parti'nin görüşüne yer verildi.

BBC Türkçe’ye bilgi veren "AK Partili bir yetkili", şu anda seçim takviminde bir değişiklik öngörülmediğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

“- Seçim ertelenmez, süreç aynen devam ediyor. Gerekli teknik altyapı hazırlanırsa 14 Mayıs’ta seçim olur. Partide, yetkili kurullarda bunlar değerlendiriliyor.

- Mesela, oy verme yerleri için teknik destek gerekiyor, konteyner gerekiyor. İlçe seçim kurullarının mühürlerinin basılması gibi teknik hazırlıklar yapılması gerekiyor. Bunlar yetiştirilir.”

AK Parti kulislerinde, siyaseten de seçimin ertelenmesine sıcak bakılmıyor ve ileri bir tarihe atılması halinde, şartların daha da ağırlaşabileceği ve muhalefetin de “seçimden kaçtığı, sivil darbe” söylemleri ile yıpratma politikası izleyeceği değerlendiriliyor.

Seçimi erteleme kararı verip vermeme konusunda son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceğine dikkat çekilmesine karşın, “Parti kurullarında bir karar alınmadı ama 14 Mayıs ağırlıklı görünüyor. Yetişmez denirse de 18 Haziran’da yapılır” görüşü dile getiriliyor.