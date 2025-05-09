Burcu Biricik'in adını ve görselini kullanarak büyük tezgah kurdular! Ünlü oyuncu uyardı! Sakın...

Son olarak 'Camdaki Kız' dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Burcu Biricik, hayranlarını adını ve görselini kullanarak dolandırıcılık yapan sahtekârlara karşı uyardı.

Adının ve fotoğrafının bir süredir yasadışı bahis siteleri tarafından izinsiz kullanıldığını ve yatırım tavsiyesi veriyormuş gibi bir algı yaratıldığını ifade eden Biricik, yasal yollara başvuracağını ifade etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Burcu Biricik, şunları söyledi:

* Uzun bir süredir benim (hatta bazı meslektaşlarımın da) ismimi ve görsellerimi kullanarak dolandırıcı bahis sitelerinin birtakım yatırım tavsiyelerinde bulunduğunu öne sürüyorlar.

* Normalde dolandırıcı oldukları çok bariz olduğu için açıklama yapma gereği bile duymadım. Ancak görüyorum ki bana güvenen bazı insanlar bunun gerçek olduğunu düşünüyorlar.

* Bu nedenle yasal olarak gerekeni yapacağım. Bir yatırım tavsiyesi vermem asla söz konusu olamaz. Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyin.