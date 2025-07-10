Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla, Fahrettin Altun'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine Prof. Dr. Burhanettin Duran getirildi. Atama kararının ardından “Burhanettin Duran kimdir?” sorusu gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

1970 yılında Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dünyaya gelen Duran, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Ardından Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Akademik kariyerine Sakarya Üniversitesi’nde başlayan Duran, 2009-2010 yıllarında İstanbul Şehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Ayrıca ABD'deki George Mason Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak da çalışmalar yürüttü.

SETA ve kamu görevleriyle tanındı

Prof. Dr. Duran, özellikle düşünce kuruluşu SETA Vakfı’ndaki çalışmalarıyla kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. 2013–2024 yılları arasında SETA Genel Koordinatörlüğü görevini yürüten Duran, bu süreçte Türkiye'nin dış politikası, siyasi tarih ve İslamcılık üzerine birçok yayın ve analiz hazırladı.

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2024 yılında ise Dışişleri Bakan Yardımcılığı’na getirildi. Akademik yayınlarıyla dikkat çeken Duran, aynı zamanda Türk dış politikası, Orta Doğu siyaseti ve siyasi düşünceler tarihi üzerine uzmanlaşmış bir isim.