Burhaniye Ören Plajı'nda 'kıyı işgali' eylemi
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğaseverler Ören Plajı'nda bir araya gelerek eylem yaptı. Grup üyeleri, kıyı işgallerinin son bulmasını talep etti.
Haber Merkezi
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Burhaniye Ören Plajı'nda bir araya gelen Burhaniye Çevre Platformu üyeleri ile Burhaniye Halk İnisiyatifi Hareketine üyeleri basın açılaması yaptı.
Burhaniye Çevre Platformu üyesi Hatice Engin ve Burhaniye Halk İnisiyatifinden Selma Öztürk, kıyı işgallerinin önlenmesini isteyerek, kıyılarda doğal yapının bozulduğunu anlattı.
Çevreciler ellerinde pankartlarla sloganlar eşliğinde basın açıklamasının ardından sessizce Ören Plajı'ndan ayrıldı.