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Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğretim öğrencilerinin burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
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15-21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınan kredi ve burs başvurularının sonuçları açıklandı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri burs ve kredi başvurularını 15-21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı.

Sonuçlar https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden sorgulanabiliyor. 

KYK burs sonuçları geçtiğimiz yıl 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılıyor. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılıyor.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı şu şekilde:

-Lisansta 500 TL
-Yüksek Lisansta 1.000 TL
-Doktorada 1.500 TL

Son dakika burs sonuçları kredi sonuçları

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