Bursa, 4 yıldır ‘Dünya Mirası’

02 Temmuz 2018

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü tarihi alanlarını içerecek şekilde hazırlanan ‘Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu’ isimli Adaylık Dosyası’nın değerlendirilmesi sonucunda, Bursa, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne adını yazdırdı. 22 Haziran 2014’te, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen ‘38. Dünya Miras Listesi Komitesi’nde Türkiye’nin 12., dünyanın da 998. Üstün Evrensel Değere Sahip Miras Alanı olarak kabul edilişi her yıl coşkuyla kutlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 22 Haziran’ı kapsayan günlerde düzenlenen ‘UNESCO Dünya Mirası Bursa Etkinlikleri’ bu yıl da özel bir programa ev sahipliği yaptı. Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası ilan edilişinin 4. yıldönümünde ‘ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 2018’ etkinliği kapsamında Tayyare Kültür Merkezi'nde, ‘Nesiller Boyu Kültürel Miras: Fırsatlar ve Sorumluluklar Paneli’ gerçekleştirildi. ‘Bursa’da UNESCO Dünya Miras Alanları Öğrenci Resim Sergisi’nin açılışıyla başlayan program Bursalılardan da yoğun ilgi gördü.

“Nesiller Boyu Kültürel Miras” anlatıldı

‘Nesiller Boyu Kültürel Miras: Fırsatlar ve Sorumluluklar Paneli’, yurt içi ve dışından çok sayıda akademisyen, öğrenci ve çeşitli kurumların temsilcilerini bir araya getirdi. Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, panelde, Bursa’nın çok sayıda tarihi değeri barındıran bir şehir olduğunu, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların gayretiyle tarihi eserlerin ayağa kalktığını belirtti. Oturum başkanlığını Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu’nun yaptığı panelde Oxford Brookes Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aylin Orbaşlı, ‘Kentsel Miras: Tanıtım ve Aidiyet’, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal, ‘Kültür Varlıkları ve Afet Yönetimi: Gelecek İçin Şimdiyi Korumak’, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel ‘Gelecek Kuşaklara Miras: Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Riskli Alanlar’ ve Genç ICOMOS Türkiye Temsilcisi Dr. Deniz İkiz Kaya ‘Gelecek Nesiller İçin Tarihi Kentsel Peyzaj: Kentsel Miras Yönetimine Yerel Toplulukların Katılımı’ konularında sunumlar yaptı. Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, öğrencilerin de tarih ve kültür odağında bilinçlenmeleri amacıyla çalışmalar yaptıklarını kaydetti.