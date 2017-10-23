Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe istifa etti

23 Ekim 2017

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, katıldığı bir açılış töreninde başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Recep Altepe, “Ömrümü bu davaya adamış biri olarak hem siyasi görevlerde, hem de belediyedeki 24 yıllık görevlerimde hep hizmet, üretim, katkı ve işbirliği konusunda adımlar attım. Bu yolda kavgadan yana hiç olmadım. Kent kültürünü en güzel şekilde ortaya koyduk. Kentlilik bilincini en güzel şekilde yansıttık. Bugüne kadar sürdürdüğümüz kavga değil, hizmet ilkesini elbette sonuna kadar sürdüreceğiz. Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz. Çatışmayacağız, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı oluşturmaya da hiç yanaşmayacağız. Bu şartlarda Bursamıza, ülkeme hizmet imkanının kalmadığı da ortadadır. Ben de bu düşüncelerle bugün itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Hiçbir konuda verilmeyecek hesabımız yok. Alnımız ak, başımız da dik. Bursalı hemşehrilerimize, ülkeme ve Ak Partimize bunun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

2014 seçimlerinde yeniden Başkan seçilmişti

1959’da Bursa’da doğan Recep Altepe, siyasete 1989 yılında Refah Partisi İl Yöneticisi olarak girdi. 1994’te aynı partinin İl Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı görevine geldi. Fazilet Partisi döneminde bir yıl süreyle Genel Merkez Müfettişliği görevini sürdürdü. 1994 yılı yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Belediyesi Meclis Üyelikleri ile BUSKİ Genel Kurul Üyeliği’ne seçildi. Altepe, 1999 yılındaki seçimlerde tekrar seçilerek üst üste iki dönem bu görevleri yürütme imkanı buldu. Bu görevler sırasında yurt içi ve yurt dışı gezilere, çalışmalara katıldı. Ayrıca Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Meclisleri’nin; Bütçe ve Mali İşler, İmar ve Ulaşım Komisyonları’nda görev yaptı. Recep Altepe, 2004 yılı yerel seçimlerinde AK Parti’den Osmangazi Belediye Başkanlığı’na seçildi. 29 Mart 2009 yılı yerel seçimlerinde AK Parti’den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı´na seçilen Altepe, 30 Mart 2014 seçimlerinde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Recep Altepe, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’nin de başkanı.