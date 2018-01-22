Bursa iş dünyasından Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek

22 Ocak 2018

BURSA (DÜNYA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’na Bursa iş dünyasından tam destek geldi.



BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan:

“Türkiye’nin yanı başında oluşturulmak istenen terör koridora ile ülkemize diz çöktürmek isteyenler, dün olduğu gibi bugün de amaçlarına ulaşamayacak. Sınırlarımızda hem sivilleri, hem de milli bütünlüğümüzü tehdit eden terör unsurlarını temizlemeye yönelik olarak başlatılan ‘Zeytin Dalı’ operasyonu sonuna kadar meşru ve elzemdir. Mazlum ve mağdurların dostu Türkiye Cumhuriyeti, yine görevinin başındadır. Operasyon bölgede özlenen barış, huzur ve refah ortamının yeniden tesis edilmesine de katkı sağlayacaktır. Dualarımız tüm askerlerimiz ve şanlı ordumuzladır.”

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nı destekliyoruz. Mehmetçiğimizin, sonuna kadar haklı olduğumuz bu operasyonu başarıyla tamamlayacağından en küçük bir şüphemiz yok. Askerlerimizin kayıp vermeden zafer haberleriyle dönmesini gönülden diliyoruz. Türk milleti her zaman olduğu gibi söz konusu vatan olduğunda tek yürek olmuştur. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması açısından başlatılan harekâtın, terör örgütlerine gereken mesajı verdiğine ve bu mesajın kalıcı olacağına inanıyoruz.”

BATISİAD Genel Başkanı Ahmet Er:

“BATISİAD olarak devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız. Türkiye, bu operasyonla uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Ülkemizin hiç bir sınırında terör koridoruna izin veremeyiz. Nitekim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz operasyona başladı. Ordumuzun bu görevden de başarılı ile dönmesi en büyük temennimizdir.”



BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız:

“Suriye sınırımızda ülkemizi tehdit eden, bölgedeki masum vatandaşların canına kıyan terör örgütlerine darbe vurmak, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğini sağlamak adına gerçekleştirilen Zeytin Dalı operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz. Tarihi boyunca her zaman masuma elini uzatmış, zalime karşı gelmiş ve gittiği her yerde büyük bir coşkuyla karşılanmış kahraman milletimiz ve şanlı ordumuzun bu harekâttan burnu bile kanamadan başarıyla dönmesini diliyoruz. Uluslararası hukukun gereği meşru müdafaa hakkını kullanan devletimizin bölgeye huzur getireceğini düşünüyor, güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz.”

DOSABSİAD Başkanı İbrahim Öztürk:

“Ülkemizin milli sınırlarını korumak amacıyla Afrin’e başlatılan ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna katılan şanlı ordumuzu sonuna kadar destekliyoruz. Türk milleti, her zaman mazlumun ve muhtacın yanında olmuştur, bugün de aynı hassasiyetle bu operasyonu sürdürmektedir. Sınırlarımızın yakınında terör koridoru oluşturmak isteyenler, hain emellerine hiçbir zaman ulaşamayacak. Ülkemiz için tehdit anlamına gelen bu unsurların ortadan kaldırılması ve komşu coğrafyamızdaki kardeşlerimize huzuru tesis etmek için canlarını ortaya koyan Mehmetçiklerimize güç ve muvaffakiyetler diliyoruz.”



İSSİAD Başkanı Yakup Altınöz:

“Olmazsa olmazların başında gelen Zeytin Dalı operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz. Bütün askeri unsurlarımıza bu kutsal görevlerinde üstün başarılar diliyoruz. Artık uluslararası alanda söz sahibi ve bölgesinde büyük bir güç olan Türkiye’miz var. Güzel ülkemiz için meşru müdafaa hakkını sonuna kadar kullanması kadar doğal bir durum olamaz. Türkiye için zorunlu olan bu operasyonu desteklemek hepimiz için bir vatan borcudur.”



KSİAD Başkanı Yalçın Toy:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Zeytin Dalı Harekâtı’nı destekliyoruz. Arkalarına aldıkları küresel güçlerle kendilerini dokunulmaz zanneden terör örgütleri, Türkiye’nin menfaatleri söz konusu olunca nelere dokunabileceğimizi bir kez daha görmüşlerdir. 72 uçağı aynı anda koordineli bir şekilde kaldırıp hücum yapabilme kabiliyetimizi bütün dünyaya gösterdik ki, bu da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve ülkemizin gücüdür. Mehmetçiğimizin görevini başarıyla tamamlayacağına gönülden inanıyoruz. Söz konusu vatanın bölünmez bütünlüğü ise gerisi teferruattır.”



HKMO Başkanı Ali Faruk Çolak:

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ve milli güvenliğini korumak ile komşu coğrafyasında barış ortamı tesis etmek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı operasyonu sonuna kadar meşru ve gereklidir. Türkiye Cumhuriyeti, ulusal güvenliğini tehdit eden hiçbir terör unsuruna izin vermeyecektir. Bu bağlamda gerçekleştirilen harekâta katılan ordumuzu ve şanlı Mehmetçiğimizi Allah muzaffer etsin.”

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü:

“Türk milleti her zaman olduğu gibi vatanın bütünlüğü söz konusu olduğunda tek yürek olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü YPG'nin işgal ettiği ve ülkemiz için tehdit oluşturan Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nı destekliyoruz. Sonuna kadar haklı olduğumuz bu operasyonu Mehmetçiğimizin başarıyla tamamlayacağından en küçük bir şüphemiz yoktur. Askerlerimizin kayıp vermeden zafer haberleriyle dönmesini gönülden diliyoruz.”



Alpiş Group Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp:

“Sınırlarımızda ülkemizi ve bölgemizi tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerini bitirmek, oradaki masum halka güven ve huzur getirmek, terör destekçilerine de gözdağı vermek için başlatılan Zeytin Dalı harekâtını gönülden destekliyorum. Bu harekât ile sınırlarımızda barışın ve huzurun tesis edileceğini düşünüyorum. Türk milleti her zaman mazlumun yanında olmuştur. Allah, şanlı ordumuzun yar ve yardımcısı olsun, devletimize ve milletimize zeval vermesin.”



TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Osman Arslan:

“Zeytin Dalı Harekâtı, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak ve Güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör devleti fikrini yok etmek amacıyla fiilen hayata geçirilmiştir. Başlatılmış olan bu harekât ile Türk Askeri; başta Afrin’de olmak üzere terör gruplarına ve destekçilerinin terör devleti hayaline ağır darbe vururken bölge halkına da dost ve kardeş yardım elini uzatacaktır.”



MÜSİAD Bursa Başkanı Mustafa Gürses:

“Türkiye sınırlarında oluşturulmak istenen terör kuşağına son vermek, bu terör kuşağını oluşturan unsurların özellikle son günlerde hedef gözetmeksizin hastaneleri ve dolayısıyla sivilleri de hedef alan saldırılarına son vermek amacıyla bu harekatı başlatmak mecburiyetinde kalmıştır. Zeytin Dalı Harekatı en başından sonuna kadar meşrudur ve bu noktada herhangi bir tereddüt asla yoktur.”