BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Bugün Bursa'da kura çekimi gerçekleşecek. 17 bin 225 konut tören sonrası sahiplerini bulacak. Bursalılar çekilişi canlı izlemek istiyor ve linki araştırıyor. İşte detaylar...
Bursa'da 17 bin 400 konut kura töreni saat 14.00'te Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu'nda gerçekleşecek. Bursalılar TOKİ kura çekimini canlı izlemek istiyor. Aşağıdaki linkten kurayı takip edebilirsiniz.
TOKİ kura sonuçları iki farklı yöntemle öğreniliyor. Vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor.
• Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer): 7.550
• Büyükorhan: 100
• Gemlik: 3.000
• Harmancık: 100
• İnegöl: 4.000
• İznik: 250
• Keles: 100
• Mudanya: 300
• Mustafakemalpaşa: 750
• Orhaneli: 175
• Orhangazi: 400
• Yenişehir: 500