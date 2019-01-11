Bursa'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Bursa'da saat 19.09 sıralarında bir deprem meydana geldi. Kısa süren deprem özellikle Mudanya, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde hissedildi.
Bursa'da saat 19.09'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,8 ve 4.0 şiddetinde olduğu açıklandı.
AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkezinin Nilüfer ilçesi şiddetinin de 3,8 olduğu bildirildi. 8,4 kilometre derinliğindeki deprem Nilüfer'in yanısıra Mudanya ve Osmangazi'de de hissedildi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Mudanya Dedeköy 4.0 şiddetinde açıkladı
Deprem herhangi bir hasara ya da yaralanmaya sebep olmadı
Kaynak: İHA