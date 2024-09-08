Bursa’da alışveriş merkezinde yangın paniği: 2 otel boşaltıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü. Hediyelik eşya dükkanında çıkan yangın nedeniyle alışveriş merkezinin yanında bulunan 2 otel boşaltıldı. Yangında can kaybı olmadı.
Haber Merkezi
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Ahmet Paşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye satılan alışveriş merkezinin depo bölümünde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.
Yangın nedeniyle alışveriş merkezinin yanında bulunan 2 otel boşaltıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.