Bursa’da apartman sakinlerini bezdiren komşu: “3 yıldır aynı çileyi çekiyoruz”

Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşanan olaylar, komşular arasında süregelen gerilimi yeniden gündeme taşıdı. İddiaya göre, apartmanın zemin katında oturan M.S., tuvalet giderinin üst komşuları tarafından bilinçli olarak tıkandığını öne sürerek, apartman sakinlerine çeşitli şekillerde rahatsızlık vermeye başladı.

Üst katta oturan Ali Şen, yaşanan olaylara karşı evinin girişine güvenlik kamerası yerleştirdi. Şen, kayıtları izlediğinde alt komşusunun gece saatlerinde araçlarına zarar verdiğini, kapısına kızartma yağı ve hayvan dışkısı bıraktığını ileri sürdü. Elindeki görüntülerle karakola başvurduğunu belirten Şen, “Defalarca şikayetçi olduk ama sonuç alamadık. Ailemize ve çocuklarımıza zarar veriliyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

"3 yıldır bu durum sürüyor"

Ali Şen’in eşi Nevin Şen de, komşularının gece geç saatlerde duvarlara vurarak gürültü çıkardığını ve tüm apartmanı rahatsız ettiğini öne sürdü:

“Annem rahatsız, hareket kabiliyeti kısıtlı bir insan. Buna rağmen bizi rahatsız ettiğimizi iddia ediyor. Arabalarımıza zarar veriyor, kapımıza çöp bırakıyor. 3 yıldır bu durum sürüyor. Artık apartman olarak aynı çatı altında yaşamak istemiyoruz.”

Apartman sakinlerinden Tuba İrtegün ve Ahmet Örnek de, benzer şikayetlerde bulunarak M.S.’nin gece geç saatlerde ses çıkardığını, araçlara zarar verdiğini ve komşularla tartışmalar yaşadığını belirtti.

M.S.’nin, kendisine yöneltilen iddialarla ilgili açıklama yapmadığı öğrenildi.