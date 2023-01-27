Bursa'da bir polis annesi, iki ağabeyi ve yengesini öldürdü

Bingöl'de çevik kuvvet polisi olarak görev yapan A.E (29), alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırdı.

A.E, burada aile bireylerine silahla ateş etti. Zanlının annesi Bedriye E, ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı olarak hastane kaldırılan şüphelinin diğer ağabeyi Mehmet E. (39) de müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden ayrılan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.