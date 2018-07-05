Bursa’da Hindistan rüzgarı esti

05 Temmuz 2018

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en uzun soluklu kültürel etkinliği olan ‘57. Uluslararası Bursa Festivali’ sahnesine bu kez, ‘A Passage To Bollywood (Bollywood Geçidi)’ konuk oldu.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda tam anlamıyla görsel bir şölene imza atan topluluk, Bursa’da büyük ilgi gördü. Dünyaca ünlü Hindistan asıllı Avusturalyalı Ashley Lobo’nun imzasını taşıyan dans gösterisi, Hint rüzgârlarını Bursa’da estirdi. Gösterişli kostümleri, ritmik dansları ve müzikleriyle Hint kültürünü ve Bollywood sinemasının en güzel örneklerini sahneye taşıyan ‘A Passage To Bollywood’, Bursalılara muhteşem bir gösteri sundu.

Hint geleneklerinin enerjik danslarla harmanlandığı ve Hindistan’ın renklerinin coşkuyla sunulduğu gösteride, hayallerini gerçekleştirmek isteyen köylü bir gencin Mumbai yolculuğu sahnede can buldu. Bollywood’un sevgi ve dostluk hikayesinden yola çıkılarak keyifli bir koreografiyle sunulan gösterinin sonunda, Hintli sanatçılar, sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.