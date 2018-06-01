Bursa'da iş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Yenikapı ile Kent Meydanı'nda bulunan otelin altındaki iş yerine gelen, aralarında husumet olduğu öğrenilen eski ortağı Vural B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan iş yeri sahibi Murat Yenikapı, olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşi Abdullah ve yeğeni Abdurrahman Yenikapı yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vural B, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA