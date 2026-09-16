Bursa'da okul servislerine zam: Yeni tarife ve ek ücret belli oldu, Bursa'da okul servis ücretleri ne kadar oldu?

Bursa'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için okul servis ücretleri yaklaşık yüzde 25 artırıldı.

Yeni tarifede aylık ücretler mesafeye göre 3 bin 450 lira ile 6 bin 570 lira arasında belirlenirken, yıllık tutarlar 31 bin 50 liradan başlayarak 59 bin 130 liraya ulaştı.

Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası'nın açıkladığı tarifede, rehber öğretmen bulundurulması zorunlu servisler için ayrıca ücret alınacağı belirtildi.

En kısa mesafede aylık ücret 700 lira arttı

Önceki tarifede 0-1 kilometre için aylık 2 bin 750 lira olan servis ücreti, 700 liralık artışla 3 bin 450 liraya çıktı. Bu mesafenin yıllık bedeli de 24 bin 750 liradan 31 bin 50 liraya yükseldi.

Tarifedeki en uzun mesafe olan 19-21 kilometrede ise aylık ücret 5 bin 250 liradan 6 bin 570 liraya, yıllık ücret 47 bin 250 liradan 59 bin 130 liraya çıkarıldı. Böylece bu mesafede aylık artış bin 320 lira, yıllık artış ise 11 bin 880 lira oldu.

Mesafelere göre yeni servis ücretleri

Yeni dönemde uygulanacak aylık ve yıllık tavan ücretler şöyle:

Rehber öğretmen için ek ücret alınacak

Rehber öğretmen bulundurulmasının mecburi olduğu servislerde, öğrenci başına aylık bin 725 lira ek ödeme yapılacak.

Açıklanan tarife, gidiş-dönüş ulaşım bedelini kapsıyor ve KDV'yi içeriyor. Tutarların tavan ücret niteliğinde olduğu, şoförlerin belirlenen bedellerin üzerinde ücret isteyemeyeceği bildirildi.