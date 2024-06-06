Bursa'da SMS'li deprem tatbikatı uyarısı: Siren sesleri duyulacak

Olası İstanbul depremi kamuoyunun gündeminde yer alırken Bursa için de deprem uzmanları uyarıyor. Kuzey Anadolu Fay hattının güney koluna ilişkin uyarı yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'nin ilçelerini sıralayarak 7.3 büyüklüğüne kadar deprem uyarısında bulunmuştu.

Deprem uyarısının yapıldığı Bursa'da bugün büyük deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları AFAD tarafından yapılacak deprem tatbikatı öncesinde gönderdiği SMS ile uyardı. Yapılan uyarıda şu cümlelere yer verildi:

"6 Haziran 2024 Perşembe günü, Afet ve Acil Durumlar Daire Başkanlığı tarafından Bursa genelinde acil durumlara hazırlık hedefiyle deprem tatbikatı gerçekleştirilecektir. Tatbikat sırasında siren sesleri duyulacak ve acil durum araçları sahada olacaktır. Bu sebeple, halkımızın sakin kalmasını ve panik yapmamasını rica ediyoruz. Bu tatbikatın gerçek bir deprem yaşamamıza gerek kalmadan, sadece bir eğitim faaliyeti olarak kalmasını temenni eder, sağlıklı günler dileriz."