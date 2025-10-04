Bursa’da trafik polislerinden örnek davranış
İnegöl’de trafik polisleri, koltuk değnekleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı vatandaşa yardım etti.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, görev başındaki trafik polisleri örnek bir davranışa imza attı. Atatürk Bulvarı’nda rutin denetimlerini sürdüren polisler, koltuk değnekleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kişiyi fark etti.
Yoğun araç trafiği nedeniyle trafiği kısa süreliğine durduran polis memurları, yaşlı vatandaşın koluna girerek güvenli şekilde karşıya geçmesini sağladı.
O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA